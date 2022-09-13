Якутск, 13 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В Нерюнгри компания задолжала своим работникам заработную плату. Люди не получили своевременно 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Митинг: «Отдайте нашу зарплату»

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Долги перед сотрудниками руководство фирмы закрыло только по требованию надзорного ведомства. При этом компенсационные выплаты за задержку работники не получили.

Руководителю фирмы прокуратура вынесла предупреждение по статье 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области задержка зарплаты стала поводом для возбуждения уголовного дела. АО Производственная компания «ДИТЭКО» не рассчитвалась с работниками за труд в течение более трёх месяцев.