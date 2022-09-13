Тюмень, 13 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Именные подразделения из Тюменской области «Тайга» и «Тобол» пересекли границу бывшей УССР для выполнения задач специальной военной операции. Об этом сообщило «Вслух. ру».

Информационный центр правительства Тюменской области Шеврон именного тюменского военного подразделения «Тайга»

До этого тюменские контрактники проходили боевое слаживание под Нижним Новгородом. Руководитель тюменского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Валентин Глушко вместе с военным комиссаром Тюменской области полковником Алексеем Куличковым до отправки в Донбасс доставили тюменским контрактникам подобранное по размерам обмундирование и дополнительное военное имущество, закупленное на средства правительства Тюменской области.

Ряды контрактников пополнили 98 членов тюменского отделения «Боевого братства», 70% из которых прошли «горячие точки» — Афганистан, Северный Кавказ и уже воевали на Донбассе.

«Меня поразил высочайший боевой настрой наших ребят. Боевая учёба длится с утра до позднего вечера с небольшими перерывами на приём пищи. Все целый день проводят в касках и бронежилетах. Никто не «сачкует» на занятиях по боевой подготовке, а напротив, парни не отпускают преподавателей, пока качественно не усвоят материал. Все понимают, что знания помогут им спасти жизнь — свою и товарищей по оружию. Бойцы инженерного подразделения освежают знания инженерной техники, стреляют из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, ставят-снимают мины и копают окопы в полный профиль», — сообщил изданию Валентин Глушко.

В инженерном батальоне «Тобол» и роте «Тайга» служат четыре девушки, которые, по словам Глушко, не отстают от мужчин в учёбе. Что касается питания, то руководитель тюменского отделения «Боевого братства» даже позавидовал, вспоминая скудное снабжение своего батальона в Афганистане. Повара и хозяйственный взвод с полевыми кухнями на базе спецмашин — тоже тюменцы.

Отмечается, что на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища проходят сборы тюменцев из боевого армейского резерва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. Ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.