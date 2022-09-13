Владивосток, 13 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Дальнегорская центральная городская больница готовится к установке нового компьютерного томографа, закупленного за счет краевого бюджета. Планируется, что первые обследования будут доступны жителям муниципалитета в начале ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Minzdrav.gov.ru Компьютерный томограф

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Прежний томограф работал с 2012 года, на нём проводилось большое количество обследований, особенно в пиковые нагрузки пандемии коронавирусной инфекции. В июне этого года аппарат вышел из строя. На закупку нового оборудования было направлено 25 млн рублей из краевого бюджета.

Аппарат уже находится на складе в Артеме. Сейчас готовится демонтаж прежнего томографа и установка нового. На подготовку помещения под новое оборудование, а также техническую настройку аппарата потребуется несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, первые межрегиональные центры детской хирургии появятся в Хабаровском и Приморском краях.