Анадырь, , 05:54 — REGNUM На Чукотке подходит к концу лососевая путина 2022 года. В основных районах промысла — Анадырском лимане и в реках, впадающих в него — лов рыбы уже завершён. Суммарный объём вылова тихоокеанских лососей составил 3,4 тыс. тонн или 76% от выделенных объемов. Большая часть улова – кета – 2,9 тыс. тонн, нерки добыли 481,1 тонн, горбуши – 11,4 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Основной объем добытых лососей в 3317,4 тонн пришелся на 15 рыбодобывающих организаций.

Отмечается, что 2022 год — рекордный по промышленному вылову кеты и нерки. Максимальные уловы по кете за последние десять лет и нерки — за последние пять лет. Объём добытой кеты в этом году в 1,5 раза выше показателя 2021 года и в два раза выше, чем в 2020 году. Нерки в этом году выловили в три раза больше, чем годом ранее.

Общины КМНС выловили 90,8 тонн или 45,7% от выделенного объёма. Коренные жители Чукотки должны отчитаться о рыбалке до 20 января. Рыболовы-любители добыли 5,5 тонн или 38% от выделенного объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж одного из траулеров приморской компании «Доброфлот» выловил несколько огромных тунцов у берегов курильского острова Итуруп.