Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Союз женщин Камчатки собрал и отправил уже четвёртую партию посылок участникам специальной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Для военнослужащих собрали сладости, чай, кофе, консервы, нательное бельё и обувь.

Также в посылки для защитников Донбасса вложили детские письма и рисунки. Маленькие жители Камчатки выразили слова благодарности и поддержки участникам спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрск Донецкой Народной Республики с Сахалина за всё время сотрудничества доставили 11 единиц спецтехники.