Вашингтон, , 05:58 — REGNUM В Государственном департаменте США 12 сентября выступили с осуждением повторной кибератаки на сайты госорганов Албании.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в США обвинили Иран в кибератаках 15 июля и затем 9 сентября 2022 года.

«Мы продолжим работать плечо к плечу с Албанией и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить кибернетическую защиту и дать должный ответ недоброжелательным акторам», — заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

В результате атаки хакеров на систему TIMS Албании была заблокирована проверка документов в портах и на КПП. Полицейские были вынуждены вести регистрацию прибывающих в ручном режиме. При этом хакеры выложили в сеть видео, доказывающие наличие у них доступа к базам данных полиции и камерам видеонаблюдения аэропорта Ринас в Тиране.

Читайте ранее в этом сюжете: Повторная кибератака на сайты властей Албании велась с IP-адресов 18 стран