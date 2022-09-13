Москва, 13 сентября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным исковое заявление российской «дочки» Google — ООО «Гугл» и ввёл в отношении неё первый этап в процедуре банкротства — наблюдение. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Детали вердикта пока не известны, он ещё не доступен для ознакомления. 12 сентября 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Марасанова — «введение наблюдения».

До этого в суд начали поступать заявления от кредиторов о включении в реестр.

Напомним, с иском компания обратилась после того в отношении неё были наложены многомиллиардные оборотные штрафы за нарушения действующего российского законодательства. Так, очередной штраф в размере 21,7 млрд рублей за отказ удалить подлежащую в соответствии с законодательством РФ удалению информацию присудил 9 сентября 2022 года Таганский суд Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Гугл» в собственности компании «Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си» (США). В отношении российского юрлица вынесено восемь исполнительных листов о наложении ареста на имущество.

За 12 месяцев к компании «Гугл», прописанной в Москве, которой руководит иностранец, было подано более 190 исков, в том числе связанных с незаконной блокировкой аккаунтов пользователей на видео-сервисе группы Google.