Тбилиси, , 14:54 — REGNUM За последнее время возросло количество обращений иностранных граждан о получении убежища в Грузии, сообщает 12 сентября police. ge.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, особенно увеличилось количество заявок из стран, где идут конфликты.

«В связи с конфликтами количество обращений особенно возросло в последнее время. Конечно, у нас наблюдается рост заявок из [бывш. УССР]. Как вы знаете, в Афганистане был кризис, и, соответственно, увеличилось количество заявок из разных конфликтных регионов. Граждане пытаются въехать в Грузию и получить убежище. Кроме того, к сожалению, у нас растет число просьб о предоставлении убежища без документов. В основном из африканских стран, некоторых азиатских государств. Мы делаем все возможное, чтобы своевременно рассмотреть каждый их запрос и ответить на них, хотя, конечно, в этом направлении наблюдается рост…», — сказал Дарахвелидзе.