Тбилиси, 13 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. За последнее время возросло количество обращений иностранных граждан о получении убежища в Грузии, сообщает 12 сентября police. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, особенно увеличилось количество заявок из стран, где идут конфликты.

«В связи с конфликтами количество обращений особенно возросло в последнее время. Конечно, у нас наблюдается рост заявок из [бывш. УССР]. Как вы знаете, в Афганистане был кризис, и, соответственно, увеличилось количество заявок из разных конфликтных регионов. Граждане пытаются въехать в Грузию и получить убежище. Кроме того, к сожалению, у нас растет число просьб о предоставлении убежища без документов. В основном из африканских стран, некоторых азиатских государств. Мы делаем все возможное, чтобы своевременно рассмотреть каждый их запрос и ответить на них, хотя, конечно, в этом направлении наблюдается рост…», — сказал Дарахвелидзе.