Результатом VII ВЭФ для Приамурья стали соглашения на 30 млрд рублей
Благовещенск, 13 сентября, 2022, 05:50 — ИА Регнум. 18 договорённостей были письменно оформлены представителями делегации Амурской области на VII Восточном экономическом форуме 5–8 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
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На основании соглашений в области намерены реализовать проекты, общая стоимость которых оценивается в 30 млрд рублей.
Василий Орлов также подчеркнул, что на ВЭФ делегация Приамурья в вопросе строительства моста заручилась поддержкой «Российских железных дорог», обсудила проект с компанией Бамтоннельстрой-Мост, которая выразила готовность возводить объект. Профинансировать возведение перехода намерен Газпромбанк.
Как сообщало ИА REGNUM, лес и полезные ископаемые из Якутии намерены отправлять на экспорт по железнодорожному мосту, который соединит Сковородинский район Амурской области с городом Мохэ в Китае. Главы регионов Айсен Николаев и Василий Орлов обсудили его строительство перехода 6 сентября на Восточном экономическом форуме.