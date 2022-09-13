Приштина, Сербия, 13 сентября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Косово 12 сентября отметил десятую годовщину окончания международного надзора за независимостью Косово встречей с бывшим Международным гражданским представителем в Косово и бывшим спецпредставителем ЕС в Косово гражданином Нидерландов Пьетером Фейтом.

Kryeministri-ks.net Альбину Курти (слева)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 10 сентября 2012 года был снят надзор Международной управляющей группы за независимостью Косово.

В речи, посвященной годовщине этого события, Курти назвал Косово «самой демократичной страной Западных Балкан» и отметил, что за последние годы Косово поднялось на 18 позиций в рейтинге Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и на семь позиций в рейтинге «Репортеров без границ». За это время в Косово были разгромлены 74 преступные группировки и изъято 1,5 тонны наркотических веществ.

В ходе встречи политики припомнили акции возглавляемой Курти партии «Движение за самоопределение» с требованием о прекращении международного надзора за Косово, в ходе которых негодование было направлено непосредственно на Фейта. По словам Фейта, в Брюсселе не были заинтересованы в его работе, однако сам он стал скучать по Косово на следующий же день после роспуска группы.

Международная управляющая группа по Косово была учреждена в Вене 29 февраля 2008 года. В нее вошли представители 15 стран, признавших независимость Косово.