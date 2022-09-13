Ереван, , 05:41 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел беседу по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним ситуацию на армяно-азербайджанской границе, где в ночь на 13 сентября произошли обстрелы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Пашинян рассказал Блинкену детали происходящего и отметил, что Ереван собирается делать официальное обращение к России в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, по его словам, Армения обратится в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

В ответ госсекретарь выразил «глубокую озабоченность» Вашингтона в связи с событиями на границе. Блинкен отметил, что продолжать нагнетать обстановку «недопустимо». Он добавил, что США готовы «приложить усилия», чтобы обстановка нормализовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никол Пашинян провел телефонный разговор по ситуации на армяно-азербайджанской границе с президентом России Владимиром Путиным, а позже — с главой Франции Эммануэлем Макроном.

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