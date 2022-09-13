Ростов-на-Дону, 27 марта, 2024, 18:14 — ИА Регнум. В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

MOD Russia/Global Look Press

«В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание.

Уточнялось, что в результате атаки пострадала женщина.

25 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты С-200 над Ростовской областью.