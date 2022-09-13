Анадырь, , 05:37 — REGNUM На Чукотку с Камчатки на птицефабрику «Северная» доставили новую партию кур-несушек. Птицу породы «Декалб» разместили в новом цеху предприятия, который рассчитан на более чем 12 тыс. голов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Это практически удваивает производственные мощности: с 14 до 26 тыс. птиц. Важно, что это позволяет полностью обеспечить потребность Анадыря в яйце и убрать ежегодный спад производства во время смены поголовья. Работаем над тем, чтобы достичь полного самообеспечения куриным яйцом во всех районах», — сказал губернатор Роман Копин.

На птицефабрике с учетом завезенной птицы содержится 23,7 тыс. кур-несушек. До расширения предприятия годовое производство яйца доходило до 3,5 млн в год. С учетом проведенных работ по расширению производственных мощностей фабрика планирует увеличить реализацию яйца до 5,2 млн в год.

В 2022 году на развитие птицеводства на Чукотке из бюджета выделено 286,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, австралийские фермеры предупреждают, что покупатели будут платить больше за куриные яйца в соответствии с новыми стандартами птицеводства, согласно которым садковое выращивание кур в Австралии будет запрещено.