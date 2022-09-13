Вашингтон, 13 сентября 2022, 05:33 — REGNUM США обратились к Армении и Азербайджану с призывом немедленно прекратить боевые действия, которые не могут привести к решению конфликта. Об этом говорится в распространённом 12 сентября заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет безопасности Армении на экстренном заседании, прошедшем под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе решил обратиться за помощью к России.
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