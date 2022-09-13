Вашингтон, , 05:33 — REGNUM США обратились к Армении и Азербайджану с призывом немедленно прекратить боевые действия, которые не могут привести к решению конфликта. Об этом говорится в распространённом 12 сентября заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Энтони Блинкен «США глубоко обеспокоены сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об ударах по населённым пунктам и гражданской инфраструктуре на территории Армении. Как мы уже давно заявляли, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем немедленно прекратить любые военные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет безопасности Армении на экстренном заседании, прошедшем под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе решил обратиться за помощью к России.

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