Владивосток, , 05:30 — REGNUM На Дальнем Востоке с начала 2022 года в оптовом сегменте существенно подешевела сельдь — на 38%, сообщили в телеграм-канале Росрыболовства.

Сельдь «Олюторская» слабосоленая — 280 рублей за кило Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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С 5 по 11 сентября сельдь потеряла в цене ещё 3,3% и стала стоить 58 рублей за кг. До 62 рублей подешевела камбала — снижение цены составило 4,6%.

«Стоимость других видов рыбной продукции не изменилась», — отметили в ведомстве

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести санкции на экспорт рыбопродукции.