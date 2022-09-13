13 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 05:56 — REGNUM Более 60 физлиц потребовали банкротства строительной компании, которая входит в группу МИЦ олигарха Андрея Рябинского, восемь лет назад получившего премию «Звезда бокса». Арбитраж Москвы начнёт рассматривать исковое заявление к ООО «Стройкомплекс «Говорово», что выступало застройщиком как минимум шести многоквартирных домов ЖК «Татьянин Парк», 18 октября 2022 года. Подробности истории — в материале ИА REGNUM.

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

Банкротный процесс

Банкротное производство в отношении ООО «Стройкомплекс «Говорово» стартовало в конце июля 2022 года с подачи иска одним из граждан, к которому позднее присоединились еще более 60 истцов. В конце августа 2022 года в дело поступило ещё одно заявление о вступлении. Вероятно, также от дольщика.

В качестве арбитражного управляющего для компании предлагается участник САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» из Самары. Также суд предложил комитету государственного строительного надзора города Москвы представить письменные пояснения относительно заявления, также как и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Прочие детали дела пока не раскрывались, но ранее в реестре юридически значимых сведений появились многочисленные сообщения о планах кредиторов-дольщиков обратиться с банкротным иском к ООО и отмечалось, что «планируется подача коллективного заявления». Такие заявления публиковались и в 2021 году.

Компания «Стройкомплекс «Говорово», судя по данным ЕГРЮЛ, учреждена в сентябре 2006 года. В реестре с 23 марта 2022 года стоит отметка, что компания «находится в стадии ликвидации» и завершить процесс планируется к 14 марта 2023 года. «Говорово» входит в группу компаний «МИЦ», и на её счёту шесть сданных домов — ЖК «Татьянин Парк» в Москве.

Начатых, но не достроенных объектов в единой информсистеме жилищного строительства (ЕИЖС) за «Говорово» не числится. Между тем в декабре 2021 года на телеканале РЕН-ТВ вышел сюжет, в котором жители ЖК «Татьянин Парк» выражали недовольство качеством приобретённых квартир.

Компания «Стройкомплекс «Говорово» подконтрольна Андрею Рябинскому, которому в ней принадлежит 60% доли. Второй совладелец — Александр Копылков.

Рябинский также является руководителем ООО «МИЦ «Регион-1», ООО «ГК «МИЦ», а также владельцем долей почти 40 компаний в Москве и Подмосковье в статусе ООО. Среди активов — ООО «Специализированный застройщик «Дудкино» (доля в залоге у АО «Дом. РФ»), ООО «Мосренстрой-6» (доля заложена в «Локо-банке», в июне 2022 года в состав владельцев введено АО «Проектфинанс групп», учредителем которого является Владимир Третьяков — директор ряда стройактивов группы «МИЦ»), ООО «Мосренстрой-1» (совладелец также с июня 2022 года — «Проектфинанс групп») и так далее.

Недострой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Через ООО «МИЦ «Регион-1» Рябинский и Копылков владеют застройщиком девяти объектов — ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-Стройкапитал». В ЕИЖС один из объектов (подземная автостоянка в составе корпуса №1 в жилом квартале «Зеленые аллеи» в г. Видное Московской области) числится в статусе проблемного. Стоит отметка, что «нарушены сроки завершения строительства более чем на 6 месяцев».

Вернёмся к ситуации вокруг ООО «Стройкомплекс «Говорово».

О компании «Говорово»

Как правило, курицу, несущую золотые яйца, никто под топор не отправляет. Туда идут лишь убыточные, проблемные активы или те, что потенциально таковыми могут стать. Почему же компанию «Говорово» из ГК «МИЦ» владельцы решили «пустить под нож»?

По данным ФНС, по итогам 2021 года компания получила выручку 75,563 млн рублей против 191,272 млн рублей годом ранее (спад на 60,5%), а чистый убыток 2021 года составил 1,9 млрд рублей при убытке 2020 года — более 3,7 млрд рублей. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что собственный капитал компании имеет отрицательное значение (–1,7 млрд рублей), а оборачиваемость дебиторской задолженности составляет 7800 дней. Помимо этого, по данным базы, за последние три года «Говорово» было ответчиком почти по 60 делам на общую сумму 4,2 млрд рублей.

Впрочем, не лучше ситуация и у некоторых других компаний группы: у ООО «ГК «МИЦ» по итогам 2021 года был чистый убыток — 349 тыс. рублей, у ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр — МИЦ» два года подряд вместо прибыли — 0, а до этого были чистые убытки.

ЖК «Татьянин Парк» Цитата из видео «ГК МИЦ. ЖК «Татьянин парк» пользователя Persona Arta

Компания «Говорово» была объектом различных проверок 104 раза. По данным из ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, в 2020 году комитет государственного строительного надзора города Москвы в ходе проверки после подачи застройщиком извещения об окончании строительства выявил десяток нарушений. Так в нарушение ст. 19.7 Градостроительного кодекса РФ в самом извещении были недостоверные (на тот момент) сведения, так как «строительно-монтажные работы по факту не завершены», а именно «не завершены работы по отделке мест общего пользования, по благоустройству, по вводу инженерных коммуникаций, по выполнению мероприятий пожарной безопасности, по выполнению мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, не завершено формирование исполнительно-технической документации», «не завершено проведение комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания» и так далее.

Примечательно: также в 2022 году департамент городского имущества Москвы попытался через суд в иске к компании «Говорово» и ООО «УК «Группа компаний МИЦ» признать отсутствующими права собственности на участки земли. Судя по материалам дела, речь шла о четырёх наделах в районе улицы Татьянин Парк в пос. Московский (Москва). 6 сентября 2022 года суд постановил в иске отказать полностью.

30 сентября суд также рассмотрит претензии компании «Стрела», которая требует с двух вышеуказанных ответчиков взыскания долгов и пени в общем размере 13 529 784,37 рубля.

И это далеко не единственные финансовые претензии от кредиторов к активу МИЦ.

Дольщики других домов группы МИЦ в июне 2022 года также сделали попытку обанкротить один из активов Рябинского и Копылкова — ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-Стройкапитал», но из-за нарушения досудебного порядка иск вернули заявителям. Это не исключает возможности подать схожий иск повторно. До этого в апреле 2022 года другой дольщик обращался со схожим иском, но его оставили без рассмотрения, так как размер требований основного долга не соответствовал критериям банкротства. Также в марте дольщик попытался обанкротить и ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр — МИЦ», которое в ЕИЖС фигурирует как застройщик 26 сданных домов и пяти строящихся в д. Столбово (ЖК «Эко Бунино»). Также и компанию «Говорово» пытались обанкротить в марте 2022 года.

Московский арбитражный суд Полина Волхова © ИА REGNUM

Тем временем департамент городского имущества Москвы пытается взыскать крупную задолженность за аренду земли (более 33,1 млн рублей) с застройщика строящегося дома «Сити-комплекс Мята» — ООО «Специализированный застройщик «Магистральная-25».

Как мы видим из анализа ситуации, в активах МИЦ далеко не всё гладко, коль уж дело дошло до банкротных исков.

Напомним, ранее стало известно о сворачивании бизнеса владельцем другой крупной девелоперской компании — Wainbridge, экс-акционера группы ПИК Кирилла Писарева.

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