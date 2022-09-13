Скопье, , 05:49 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски примет участие в похоронах королевы Елизаветы II 19 сентября.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Лондон политик прибудет в сопровождении супруги, Елизаветы Георгиевской Пендаровской.

В Букингемском дворце подтвердили, что похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В течение четырех дней перед похоронами гроб королевы будет открыт для посещения желающими проститься с британским монархом.

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