Скопье, 13 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски примет участие в похоронах королевы Елизаветы II 19 сентября.

Vlada.mk Президент Северной Македонии Стево Пендаровски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Лондон политик прибудет в сопровождении супруги, Елизаветы Георгиевской Пендаровской.

В Букингемском дворце подтвердили, что похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В течение четырех дней перед похоронами гроб королевы будет открыт для посещения желающими проститься с британским монархом.