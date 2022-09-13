Саппоро, Япония, , 05:13 — REGNUM В Японии 13 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался вблизи южного побережья северного японского острова Хоккайдо. Очаг подземных толчков залегал на глубине порядка 50 километров.

Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших или разрушениях данных также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Папуа — Новой Гвинеи произошло два землетрясения, магнитудой 5,3 и 5,2.

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