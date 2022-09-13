Саппоро, Япония, 13 сентября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Японии 13 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

hotelkaribe.com Хоккайдо

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался вблизи южного побережья северного японского острова Хоккайдо. Очаг подземных толчков залегал на глубине порядка 50 километров.

Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших или разрушениях данных также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Папуа — Новой Гвинеи произошло два землетрясения, магнитудой 5,3 и 5,2.