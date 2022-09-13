Шахтёрск, ДНР, , 05:09 — REGNUM В Шахтёрск Донецкой Народной Республики с Сахалина за всё время сотрудничества доставили 11 единиц спецтехники, сообщается на сайте администрации города.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Все машины распределили по предприятиям и используют по назначению.

В сентябре город Шахтёрск получил из островного региона две автоцистерны для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей на шасси автомобиля КАМАЗ-65 115-50.

«Благодарим побратимскую Сахалинскую область за оказанную помощь!» — написали в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный фронт в Алтайском крае совместно с Алтайским краевым отделением Общероссийского общественного благотворительного Российского детского фонда продолжают сбор помощи для беженцев из Донбасса. За полгода жители региона привезли в детский фонд около 14 т гуманитарного груза.