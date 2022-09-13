Тирана, , 05:17 — REGNUM Сайт полиции Албании до сих пор не восстановился после повторной кибератаки 10 сентября.

Кибератака Pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi 12 сентября, регистрация граждан на всех КПП страны ведется в ручном режиме — полицейские вынуждены ограничиваться фотографированием документов прибывающих, поскольку система работает с задержками и не выдает данные при поиске.

В МВД Албании заявляют, что замедление работы сайта полиции почти не ощущается и связано с вводом в работу новых серверов, призванных защитить систему TIMS.

Тем временем хакеры публикуют видеозапись, демонстрирующую, что они получили доступ к полицейским серверам страны и камерам наблюдения аэропорта.

8 сентября Албания разорвала отношения с Ираном и обвинила его в кибератаке на сайты государственных органов.

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