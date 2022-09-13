Тирана, 13 сентября, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Сайт полиции Албании до сих пор не восстановился после повторной кибератаки 10 сентября.

Pixabay.com Кибератака

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi 12 сентября, регистрация граждан на всех КПП страны ведется в ручном режиме — полицейские вынуждены ограничиваться фотографированием документов прибывающих, поскольку система работает с задержками и не выдает данные при поиске.

В МВД Албании заявляют, что замедление работы сайта полиции почти не ощущается и связано с вводом в работу новых серверов, призванных защитить систему TIMS.

Тем временем хакеры публикуют видеозапись, демонстрирующую, что они получили доступ к полицейским серверам страны и камерам наблюдения аэропорта.

8 сентября Албания разорвала отношения с Ираном и обвинила его в кибератаке на сайты государственных органов.