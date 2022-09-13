Порт-Морсби, , 05:01 — REGNUM На востоке Папуа — Новой Гвинеи 13 сентября произошло два землетрясения, магнитудой 5,3 и 5,2. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Папуа — Новая Гвинея Ady_Fauzan

Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в ночь на 13 сентября вблизи города Мучинга, расположенного в горах, в 140 километрах к западу от портового города Лаэ, являющегося административным центром провинции Моробе. Очаг располагался на глубине 107 километров.

Второе землетрясение — магнитудой 5,2 — произошло на западном берегу острова Новая Ирландия. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине порядка 70 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась, о возможных жертвах и разрушениях информации также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение.

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