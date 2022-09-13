Берлин, , 04:58 — REGNUM Экономика Германии должна пережить «трагедию в пяти актах», а позже рецессию, в которую способна «погрузится полностью». Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В статье отмечается, что на фоне энергетического кризиса в стране падает потребление и останавливаются предприятия. «Первым актом трагедии», по мнению авторов, станет «шок от цены на энергию», который ударит по энергоемким отраслям: производство бумаги, удобрений и стали.

Обрушение указанного сектора «потянет вниз» другие сферы деятельности, что описывается как «второй акт трагедии». «Третий акт» будет заключаться в перекладывании издержек производителей на потребителей.

Следующим этапом будет минимальный за всю историю ФРГ уровень потребительской активности. Эта ситуация, как считают журналисты, будет похожа на экономическую катастрофу. «Пятый акт трагедии» будет сопровождаться безработицей, а затем начнется рецессия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа агентство Bloomberg предупредило, что в Германии в начале предстоящей зимы начнется катастрофа на фоне дефицита природного газа.

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