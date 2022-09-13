Приштина, Сербия, , 05:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 сентября проведет встречу с забастовочным советом Союза независимых профсоюзов Косово.

Альбин Курти Arianit

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новость огласил пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Крюэзиу 12 сентября. Встреча назначена на утренние часы.

Напомним, 11 сентября председатели муниципальных профсоюзных собраний работников образования Косово приняли решение о продлении забастовки на неопределенный срок, из-за чего 300 тысяч косовских школьников уже две недели не могут вернуться за парты.

Педагоги требуют ежемесячной дополнительной выплаты в размере €100 до принятия закона о заработной плате бюджетных работников. Требование было выдвинуто 25 августа 2022 года на фоне рекордной инфляции и роста цен на энергоносители, вызванных мировым энергетическим кризисом и спецоперации России на территории б. УССР.

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