Ереван, , 04:40 — REGNUM Совет безопасности Армении на экстренном заседании, прошедшем под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, решил в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе обратиться за помощью к России. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства Армении.

Российская военная база в Гюмри Press-unity.com

пресс-служба правительства Армении «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении».

В ночном заседании, где обсуждались меры по противодействию агрессивным действиям Азербайджана, также принимали участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Национального собрания Ален Симонян.

По информации военного ведомства Армении, вооружённые силы Азербайджана в 00:05 13 сентября открыли интенсивный огонь в направлении городов Горис, Сотк и Джермук, что привело к гибели людей с армянской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная база в армянском Гюмри была поднята по тревоге из-за обстрелов на границе Армении и Азербайджана.

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