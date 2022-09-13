Приштина, Сербия, , 05:13 — REGNUM Лидеры муниципальных профсоюзных собраний Косово 11 сентября приняли решение о продлении забастовки бюджетных работников на неопределенный срок.

Педагог

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi 12 сентября, это решение означает, что сотни тысяч косовских школьников не смогут продолжить образование, пока педагоги не добьются от правительства выполнения своих требований. Учебу продолжают только ученики частных школ.

В Родительском Совете Косово 12 сентября выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, из-за которой многие ученики были вынуждены покинуть бюджетные учреждения и перепоступить в частные учебные заведения. Раздраженные родители подчеркнули, что забастовки происходят регулярно, что сильно вредит процессу обучению.

Косовские педагоги требуют увеличения заработной платы и принятия закона о заработной плате бюджетных работников, а до принятия этого закона — ежемесячной прибавке к заработной плате в размере €100. Требования были выдвинуты 25 августа на фоне рекордной инфляции в Косово.

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