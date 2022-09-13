Ереван, , 04:30 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытки по продвижению позиций на отдельных участках армяно-азербайджанской границы, заявил журналистам пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что ситуация в приграничной зоне остается «крайне напряженной», а интенсивность перестрелок не снижается. Торосян сообщил, что армия Азербайджана применяет артиллерию, минометы, беспилотные летательные аппараты, а также крупнокалиберное стрелковое вооружение.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что ударам подвергается как военная, так гражданская инфраструктура Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арам Торосян заявил о погибших и пострадавших на армянской территории, которая в ночь на 13 сентября подверглась обстрелам со стороны Азербайджана.

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