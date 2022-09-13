Брдо, Словения, , 05:06 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 12 сентября выступила на саммите Брдо-Бриони в Словении с предложением провести следующий саммит этого формата в Приштине.

Президент Косово Вьоса Османи попивает чаек Vetevendosje. org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что Косово никогда не откажется от стремления вступить в большую европейскую семью, а свободной и единой Европы не может быть без Западных Балкан.

Глава Косово призвала Брюссель к отмене «несправедливого и дискриминационного» визового режима для граждан Косово в период председательства Чехии в ЕС, то есть до конца 2022 года.

В ходе своей речи Османи посетовала на последствия боевых действий на территории б. УССР, на поставки энергоносителей и экономику, а также осудила Сербию за попытку сохранить дружеские отношения и с Москвой, и с Брюсселем на фоне спецоперации России.

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