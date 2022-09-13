Ереван, , 04:19 — REGNUM В Армении в связи с обострением на границе республики с Азербайджаном полицию перевели на усиленный режим службы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба полиции Армении «В связи со сложившейся ситуацией на границе полиция Армении переведена на усиленный режим службы. Принимаются соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Призываем граждан не поддаваться панике».

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян ранее заявил, что удары, нанесённые Азербайджаном по территории Армении, привели к гибели людей с армянской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная база в армянском Гюмри была поднята по тревоге из-за обстрелов на границе Армении и Азербайджана.

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