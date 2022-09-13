В Армении из-за обострения ситуации полицию перевели на усиленный режим
Ереван, 13 сентября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. В Армении в связи с обострением на границе республики с Азербайджаном полицию перевели на усиленный режим службы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армения и Азербайджан
«В связи со сложившейся ситуацией на границе полиция Армении переведена на усиленный режим службы. Принимаются соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Призываем граждан не поддаваться панике».
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян ранее заявил, что удары, нанесённые Азербайджаном по территории Армении, привели к гибели людей с армянской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, российская военная база в армянском Гюмри была поднята по тревоге из-за обстрелов на границе Армении и Азербайджана.
Читайте также: Путин и Пашинян обсудили обострение ситуации на границе с Азербайджаном