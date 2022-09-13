Белград, , 05:01 — REGNUM Заместитель мэра Приштины Перпарима Рамы Доньета Сахатчиу 12 сентября обратилась к премьер-министру Косово Альбину Курти с призывом сесть за стол переговоров с представителями профсоюза работников сферы образования, из-за забастовки которых школьники не могут приступить к занятиям уже две недели.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Сахатчиу подчеркнула, что правительство выиграет, если не будет ждать «решения снизу» и провоцировать «новые драмы», а пойдет на сотрудничество с бастующими педагогами.

Напомним, косовские педагоги с 26 августа бастуют и требуют ежемесячной прибавки к заработной плате в размере 100 евро до момента принятия закона о заработной плате государственных сотрудников, который должен установить новый размер оплаты труда бюджетников в Косово.

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