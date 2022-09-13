Оттава, , 04:08 — REGNUM По меньшей мере два человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате нескольких случаев со стрельбой в канадской провинции Онтарио, передал телеканал CBC.

Стрельба Lisa Roe

Инциденты произошли в городах Миссиссога, Милтон и Гамильтон. Еще три человека пострадали. Отмечается, что все эти события связаны. Стрелявшим оказался темнокожий Шон Питри.

Первый инцидент произошел в кафе в Миссиссоге, где преступник убил полицейского и ранил еще одного человека. После случившегося он направился в Милтон, где зашел магазин автозапчастей, застрелив там одного человека и ранив двоих.

Добравшись в Гамильтон, Питри устроил перестрелку с сотрудниками полиции и был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в одном из ресторанов в пригороде канадского Торонто произошла стрельба, из-за которой пострадали два человека. 11 сентября в этом же городе неизвестный устроил стрельбу на улице и тяжело ранил одного человека.

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