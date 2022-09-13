Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур считает, что Брюссель не должен предоставлять политическое убежище гражданам Грузии, сообщает 12 сентября грузинский телеканал «Объектив».

Николь де Мур Police.ge

Об этом де Мур заявила на совместной с заместителем МВД Грузии пресс-конференции в Тбилиси, посвященной безвизовому режиму между Грузией и ЕС. По словам де Мур, между Грузией и Бельгией установлены хорошие партнёрские отношения. Поэтому Бельгия открыта для тех граждан Грузии, которые хотят там учиться или работать. Однако просьбы грузинских граждан о предоставлении убежища удовлетворяются чрезвычайно редко, так как Брюссель включил Грузию в список безопасных стран. А тем более никогда не удовлетворяются просьбы о предоставлении убежища по экономическим причинам. По словам де Мур, отрицательные решения принимаются очень быстро, и те, кто не соответствует критериям, должны срочно покинуть страну, а те, кто посещает Бельгию в качестве туриста, должны соответствовать критериям въезда и могут оставаться только в течение ограниченного периода времени без визы.