Тбилиси, 13 сентября 2022, 14:50 — REGNUM Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур считает, что Брюссель не должен предоставлять политическое убежище гражданам Грузии, сообщает 12 сентября грузинский телеканал «Объектив».
Об этом де Мур заявила на совместной с заместителем МВД Грузии пресс-конференции в Тбилиси, посвященной безвизовому режиму между Грузией и ЕС. По словам де Мур, между Грузией и Бельгией установлены хорошие партнёрские отношения. Поэтому Бельгия открыта для тех граждан Грузии, которые хотят там учиться или работать. Однако просьбы грузинских граждан о предоставлении убежища удовлетворяются чрезвычайно редко, так как Брюссель включил Грузию в список безопасных стран. А тем более никогда не удовлетворяются просьбы о предоставлении убежища по экономическим причинам. По словам де Мур, отрицательные решения принимаются очень быстро, и те, кто не соответствует критериям, должны срочно покинуть страну, а те, кто посещает Бельгию в качестве туриста, должны соответствовать критериям въезда и могут оставаться только в течение ограниченного периода времени без визы.