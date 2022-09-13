Красноярск, 13 сентября, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Во вторник, 13 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +9… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вороны на березах. Осень

В 7:40 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 13 на 14 сентября ожидается до +1… +5 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 6−11 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В среду, 14 сентября, в Красноярске до +10… +14 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +2… +6 °C, небольшая облачность.

В четверг, 15 сентября, в Красноярске ожидается до +11… +14 °C днём и до +2… +7 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 13 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве северо-западный ветер при порывах до 15−20 м/с, местами до 24 м/с.

В Хакасии и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.