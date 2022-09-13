Холмск, Сахалинская область, 13 сентября, 2022, 03:43 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе утром 13 сентября была приостановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск, связывающей Сахалин с Хабаровским краем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ольга Демиденко Бухта Ванино

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «С 06:00 13 сентября в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе закрыто движение паромной переправы Ванино — Холмск».

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