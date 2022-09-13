Берлин, , 03:42 — REGNUM Оружие, которое было передано Киеву Берлином, играет «решающую роль» в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР. Об этом 12 сентября заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его словам, киевский режим получил от ФРГ самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, что является «очень эффективным оружием». Шольц утверждает, что применение указанных вооружений якобы уже меняет ситуацию с СВО.

Канцлер добавил, что Германия продолжит придерживаться своей позиции, которая заключается в отсутствии «односторонних шагов» в рамках осуществления поставок Киеву оружия, включая танки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна страна Североатлантического альянса не будет передавать киевскому режиму боевые танки без соответствующего единогласного решения всего НАТО.

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