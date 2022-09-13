Москва, , 03:44 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании более 119 млн рублей с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). Дело было рассмотрено в закрытом режиме. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

8 сентября 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Нариманидзе — «в иске отказать полностью», но сам вердикт для ознакомления не доступен, так как ранее из-за содержания в деле документов с грифом «совершенно секретно» его перевели в закрытый режим.

Напомним, в споре, начатом в январе 2022 года, речь шла о взыскании 119 960 131,59 рубля. Третьим лицом в нём участвовало Росимущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ОАК также часто судится Минобороны РФ. Так, в конце августа 2022 года ведомство подало иск на сумму свыше 95,4 млн рублей. Его рассмотрят 11 октября 2022 года. В июньском иске министерство требовало более 9,3 млн рублей. Эти претензии также ещё не разобраны судьей.