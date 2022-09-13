Красногорск, , 03:29 — REGNUM Стали известны некоторые подробности иска Генпрокуратуры России к федеральному государственному унитарному предприятию «Авиакомплект». Запрашиваемая истцом сумма — почти 448 млн рублей — вменяется как ущерб. Из-за содержания в материалах дела грифа «секретно» его могут закрыть от общественности, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Третьими лицами в деле участвуют АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Спецмонтажавтоматика» и ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского». Истец в споре представляет интересы Российской Федерации в лице Минпромторга России.

В начале сентября 2022 года в режимно-секретное подразделение Арбитражного суда Московской области поступили документы, имеющие гриф «секретно». Вероятно, слушания по делу будут закрыты от общественности. Предварительное заседание по спору назначено на 4 октября 2022 года.

Напомним, иск на сумму 447,5 млн рублей был подан в июле 2022 года.