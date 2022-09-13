Нью-Йорк, США, , 03:22 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе встречи в Нью-Йорке обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем необходимость создания единого международного фронта по противодействию угрозам безопасности. Об этом Ганц 12 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Бени Ганц Israel Defense Forces

Бени Ганц «Сегодня я встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения острой необходимости единого международного фронта в противодействии общим вызовам в области безопасности, включая иранскую угрозу».

По его словам, также обсуждались конфликт на территории бывш. УССР, глобальная энергетическая безопасность и ряд других вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Израиля Бени Ганц на состоявшейся в конце августа встрече с руководителями ведущих аналитических центров в Вашингтоне заявил, что ядерная сделка США и Ирана не помешает Тегерану создать ядерное оружие. В ходе августовского визита израильский министр также встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и с руководством Центрального командования ВС США.

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