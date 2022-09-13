Хабаровск, , 03:12 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края удовлетворил банкротные претензии фонда развития территорий к строительной компании «Лидер» из Хабаровска, за которой числится два жилых долгостроя. В отношении компании открыли конкурсное производство сроком на один год и будут применять правила банкротства застройщиков. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты изготовления в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсным управляющим выбрана участник ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Елена Ляшенко. Её отчёт по итогам банкротства суд рассмотрит 5 сентября 2023 года.

Прочие детали вердикта пока не раскрывались.

Напомним, в едином реестре жилищного строительства (ЕИЖС) за компанией «Лидер», созданной в 2015 году, числятся три дома, по двум из которых (на улице Ленинградская в Хабаровске) нарушены сроки передачи дольщикам.