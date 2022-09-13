Хабаровск, 13 сентября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Арбитраж Хабаровского края удовлетворил банкротные претензии фонда развития территорий к строительной компании «Лидер» из Хабаровска, за которой числятся два жилых долгостроя. В отношении компании открыли конкурсное производство сроком на один год и будут применять правила банкротства застройщиков. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты изготовления в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим выбрана участник ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Елена Ляшенко. Её отчёт по итогам банкротства суд рассмотрит 5 сентября 2023 года.

Прочие детали вердикта пока не раскрывались.

Напомним, в едином реестре жилищного строительства (ЕИЖС) за компанией «Лидер», созданной в 2015 году, числятся три дома, по двум из которых (на улице Ленинградская в Хабаровске) нарушены сроки передачи дольщикам.