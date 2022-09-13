Ереван, , 03:02 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, посвященный ситуации на границе Армении с Азербайджаном, где в ночь на 13 сентября были совершены обстрелы с азербайджанской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Пашинян выразил Макрону глубокую обеспокоенность в связи с указанными событиями, а также подчеркнул важность «адекватной реакции международного сообщества». Кроме того, глава правительства Армении назвал действия Азербайджана «провокационными и агрессивными».

В свою очередь Макрон заявил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним обострение обстановки на границе Армении с Азербайджаном.

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