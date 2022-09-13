Ереван, , 02:48 — REGNUM Удары, совершенные Азербайджаном по территории Армении, привели к гибели людей с армянской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, также есть и раненные. Представитель ведомства отметил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Торосян добавил, что азербайджанская армия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание yerkir. am распространило информацию о том, что из ряда приграничных сел на юге Армении началась эвакуация жителей в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном.

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