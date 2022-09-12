Ереван, 13 сентября, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Удары, совершенные Азербайджаном по территории Армении, привели к гибели людей с армянской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Кроме того, по его словам, также есть и раненые. Представитель ведомства отметил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Торосян добавил, что азербайджанская армия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание yerkir. am распространило информацию о том, что из ряда приграничных сел на юге Армении началась эвакуация жителей в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном.