Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Один из основателей Rockstar Games Дэн Хаузер, ушедший из студии в 2020 году, стал членом совета компании Revolving Games. Об этом 12 сентября сообщил портал Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Revolving Games известна тем, что разрабатывает игры на основе блокчейн-технологий и NFT, которые так не любит геймерское сообщество. Ранее компания, основанная в 2020 году, получила доход от создания игр и технологий на основе идеи Web3 (децентрализованный интернет будущего) на сумму $25 млн. По состоянию на сегодня в Revolving Games работают более 100 человек, компания имеет пока только один проект: она разрабатывает стратегическую многопользовательскую массовую игру на основе франшизы «Звёздный крейсер «Галактика».

Отметим, что в июле 2021 года Дэн Хаузер основал новую компанию Absurd Ventures in Games. Пока эта студия не анонсировала ни одной игры.

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