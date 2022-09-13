Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили обвинил своё ведомство в связях с Россией, сообщает 12 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гогашвили опубликовал очередное письмо из тюрьмы и заявил, что грузинские спецслужбы сотрудничают с соответствующими российскими ведомствами.

По его словам, в 2016 году основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили приказал Сосо Челидзе и Ираклию Чимакадзе посетить во Владикавказе секретную базу ФСБ России. По словам Гогашвили, темой разговора с «генералом ФСБ» было планирование встречи между директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем СГБ Вахтангом Гомелаури.

Гогашвили говорит, что целью встречи было «установить отношения с офицерами более низкого уровня, определить подходящих надежных лиц, связать их друг с другом, а также обеспечить безопасные коридоры для незаконных и контрабандных грузов, предоставить грузинское гражданство гражданам России, помочь им начать бизнес, а также незаконная передача находящихся в Грузии российских граждан, которые не были объявлены в розыск, в Россию».

Напомним, что бывший первый заместитель руководителя СГБ Гогашвили июле 2022 года был арестован за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и превышение должностных полномочий.