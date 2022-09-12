Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Продюсер фантастической франшизы «Аватар» Джон Ландау рассказал, что изначально создатели картин планировали запустить в производство только три фильма, а не четыре. Интервью с ним было опубликовано 12 сентября на портале Collider.

Цитата м/ф « Аватар «. реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США Великобритания Невидимый

Как пояснил Ландау во время беседы с журналистами, изначально продюсерам казалось, что они смогут рассказать всю историю в рамках трёх фильмов, но в какой-то момент им стало ясно, что придётся снимать четвёртый. «Наш актерский состав принял это, потому что мы бы не сделали этого без нашего актерского состава. Теперь они знают, куда идут их персонажи в этих четырех фильмах», — отметил Ландау.

Продюсер добавил, что в итоге авторам картин пришлось обучать актёров новым навыкам, поскольку по мере развития сюжета их персонажи будут отправляться в новые места. С помощью концепт-артов они также попытались дать участникам проекта представление о расширенной вселенной «Аватара».

Напомним, премьера второй части «Аватара» состоится 16 декабря 2022 года. Оригинальная картина вышла на экраны более 12 лет назад, в декабре 2009-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам четвёртого фильма франшизы.